Роспотребнадзор рассказал о правилах аренды спортинвентаря

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Перед заключением письменного и устного договора аренды спортивного инвентаря прокатчик должен проверить его в присутствии клиента, паспорт гражданина РФ не может быть предметом залога, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новогодние праздники – хорошая возможность для активного зимнего отдыха. Лыжи, коньки, сноуборды, санки и тюбинги можно взять в аренду в парках, спортивных клубах, пансионатах и других местах. Договор аренды спортивного инвентаря может быть заключен как устно, так и письменно. Он подтверждается квитанцией, чеком или другим документом с реквизитами прокатчика.

"Перед подписанием договора важно проверить инвентарь в присутствии клиента. Прокатчик должен предоставить оборудование в исправном состоянии, продемонстрировать его работоспособность, проверить комплектность и надежность деталей. Также необходимо объяснить клиенту правила пользования инвентарем", - рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзоре уточнили, что для аренды лыж, сноубордов и велосипедов достаточно оплатить время катания и оставить залог. Для проката снегоходов, скутеров или квадроциклов необходимо предоставить права на управление соответствующим транспортным средством.

"Важно помнить, что паспорт гражданина РФ не может быть предметом залога. Если вам предлагают оставить паспорт в качестве залога, это является нарушением ваших прав", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что арендодатель не несет ответственности за вред, причиненный арендатором третьим лицам во время использования инвентаря, а также за ситуации, возникшие при его использовании третьими лицами.