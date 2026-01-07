Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена рассказала, как учит русский язык - РИА Новости, 07.01.2026
16:16 07.01.2026
Экс-помощница Байдена рассказала, как учит русский язык
Обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид, получившая в декабре 2025 года российский паспорт, рассказала в интервью РИА Новости, что учит русский язык
2026
Новости
россия, тара рид, джо байден, владимир путин
Россия, Тара Рид, Джо Байден, Владимир Путин
Экс-помощница Байдена рассказала, как учит русский язык

Экс-помощница Байдена Рид рассказала о занятиях по русскому 3 раза в неделю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПисатель и публицист Тара Рид
Писатель и публицист Тара Рид - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Писатель и публицист Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид, получившая в декабре 2025 года российский паспорт, рассказала в интервью РИА Новости, что учит русский язык три раза в неделю.
"У меня есть большой интерес к русской культуре, истории, языку, так что я учу русский язык. И я уверена, что когда ты - в другой стране, и ты в ней не так давно, важно ассимилироваться, уважать язык, так что я три раза в неделю беру уроки русского языка", - сказала агентству Рид.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября 2025 года подписал указ о предоставлении российского гражданства Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря того же года.
Писатель и публицист Тара Рид - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Экс-помощница Байдена рассказала о жизни в России
20 октября 2025, 04:26
 
РоссияТара РидДжо БайденВладимир Путин
 
 
