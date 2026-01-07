https://ria.ru/20260107/rid-2066763109.html
Экс-помощница Байдена рассказала, как учит русский язык
Экс-помощница Байдена рассказала, как учит русский язык - РИА Новости, 07.01.2026
Экс-помощница Байдена рассказала, как учит русский язык
Обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена Тара Рид, получившая в декабре 2025 года российский паспорт, рассказала в интервью РИА Новости, что учит русский язык РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:16:00+03:00
2026-01-07T16:16:00+03:00
2026-01-07T16:16:00+03:00
россия
тара рид
джо байден
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023818450_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_7a625a4ae964b318191e007e568907d5.jpg
https://ria.ru/20251020/bajden-2049271250.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023818450_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_aacd42076462f9dffa010ec1fb0ccd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тара рид, джо байден, владимир путин
Россия, Тара Рид, Джо Байден, Владимир Путин
Экс-помощница Байдена рассказала, как учит русский язык
Экс-помощница Байдена Рид рассказала о занятиях по русскому 3 раза в неделю