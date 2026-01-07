https://ria.ru/20260107/rid-2066695117.html
Главное качество русской культуры и россиян - это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид. РИА Новости, 07.01.2026
