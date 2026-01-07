Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена назвала главное качество россиян - РИА Новости, 07.01.2026
05:17 07.01.2026 (обновлено: 05:48 07.01.2026)
Экс-помощница Байдена назвала главное качество россиян
Экс-помощница Байдена назвала главное качество россиян
Главное качество русской культуры и россиян - это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид. РИА Новости, 07.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, сша, европа, тара рид, владимир путин, общество
Россия, США, Европа, Тара Рид, Владимир Путин, Общество
Экс-помощница Байдена назвала главное качество россиян

Экс-помощница Байдена Рид назвала главным качеством россиян сплоченность

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Писатель и публицист Тара Рид
Писатель и публицист Тара Рид
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Писатель и публицист Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Главное качество русской культуры и россиян - это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид.
"Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России", - сказала Рид, говоря о качестве, которое журналистка ценит в россиянах больше всего.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин отметил вклад РПЦ в единение общества
00:12
00:12
Она отметила, что в США много говорят о расизме, но она не видит его в России, а также не видит в РФ классового неравенства, о котором часто говорят в Европе.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Экс-помощница Байдена рассказала о жизни в России
20 октября 2025, 04:26
20 октября 2025, 04:26
 
