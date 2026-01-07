В московском метро за год капитально отремонтировали 69 эскалаторов

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Капитальный ремонт 69 эскалаторов в столичном метро провели в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В московском метро более 1,1 тысячи эскалаторов, которые ежедневно перевозят миллионы пассажиров. За 2025 год на 69 эскалаторах провели капитальный ремонт с полной переборкой и заменой валов редукторов, тяговых цепей, ступеней и направляющих лестничного полотна. Кроме того, на 111 эскалаторах провели ремонт с заменой отдельных элементов, включая настил ступеней и бегунки" - говорится в сообщении.