В московском метро за год капитально отремонтировали 69 эскалаторов
В московском метро за год капитально отремонтировали 69 эскалаторов - РИА Новости, 07.01.2026
В московском метро за год капитально отремонтировали 69 эскалаторов
Капитальный ремонт 69 эскалаторов в столичном метро провели в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:14:00+03:00
2026-01-07T13:14:00+03:00
2026-01-07T13:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский метрополитен
москва
москва, московский метрополитен
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский метрополитен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Капитальный ремонт 69 эскалаторов в столичном метро провели в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В московском метро более 1,1 тысячи эскалаторов, которые ежедневно перевозят миллионы пассажиров. За 2025 год на 69 эскалаторах провели капитальный ремонт с полной переборкой и заменой валов редукторов, тяговых цепей, ступеней и направляющих лестничного полотна. Кроме того, на 111 эскалаторах провели ремонт с заменой отдельных элементов, включая настил ступеней и бегунки" - говорится в сообщении.
На сайте подчеркивается, что стандарты содержания инфраструктуры московского метро являются одними из самых строгих в мире: только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров.