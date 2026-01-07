Рейтинг@Mail.ru
13:42 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/rejgan-2066740831.html
Умер приемный сын Рональда Рейгана Майкл
Умер приемный сын Рональда Рейгана Майкл
Приемный сын экс-президента США Рональда Рейгана Майкл скончался в возрасте 80 лет, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:42:00+03:00
2026-01-07T13:42:00+03:00
Умер приемный сын Рональда Рейгана Майкл

Майкл Рейган
Майкл Рейган - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Getty Images / Ethan Miller
Майкл Рейган. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Приемный сын экс-президента США Рональда Рейгана Майкл скончался в возрасте 80 лет, сообщает газета New York Times.
"Майкл Рейган, сын... Рональда Рейгана, который продолжил его консервативное наследие, скончался в воскресенье на фоне борьбы с раком... Ему было 80 лет", - отмечает издание со ссылкой на заявления организаций, связанных с Рональдом Рейганом.
Газета напоминает, что Майкл был председателем благотворительной организации для военных Reagan Legacy Foundation. Американский телеканал Newsmax уточняет, что сын экс-лидера Штатов также был писателем, вел радио-шоу и работал в качестве аналитика для телеканала. Отмечается, что он скончался в Лос-Анджелесе.
 
