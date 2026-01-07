https://ria.ru/20260107/rejgan-2066740831.html
Умер приемный сын Рональда Рейгана Майкл
Приемный сын экс-президента США Рональда Рейгана Майкл скончался в возрасте 80 лет, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 07.01.2026
