В Великом Новгороде ребенок пострадал при катании на тюбинге

Кататься на валу у новгородского кремля запрещено уже давно - предупреждающая табличка об этом висит возле вала. Как сообщала ранее пресс-служба Новгородского музея-заповедника, вал является объектом культурного наследия федерального значения, а в последние годы наблюдается оползание грунта с него. Однако вал остается излюбленным местом для катания на тюбинге у детей.