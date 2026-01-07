Рейтинг@Mail.ru
13:48 07.01.2026
В Великом Новгороде ребенок пострадал при катании на тюбинге
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Катавшийся на тюбинге у новгородского кремля ребенок получил серьезную травму головы и доставлен в больницу, проводится проверка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Предварительно установлено, что 6 января в Кремлевском парке во время катания со склона на тюбинге 9-летняя девочка получила травму головы. После чего была госпитализирована в тяжёлом состоянии в медицинское учреждение. На место происшествия осуществлен выезд следователя СК", - говорится в сообщении.
СУСК также оценит деятельность органов местного самоуправления.
Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Сергея Швецова тоже начала проверку по факту травмирования ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. Как уточняют в прокуратуре региона, девочка съезжала на тюбинге с Кремлевского вала.
Кататься на валу у новгородского кремля запрещено уже давно - предупреждающая табличка об этом висит возле вала. Как сообщала ранее пресс-служба Новгородского музея-заповедника, вал является объектом культурного наследия федерального значения, а в последние годы наблюдается оползание грунта с него. Однако вал остается излюбленным местом для катания на тюбинге у детей.
