https://ria.ru/20260107/rayt-2066803157.html
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт - РИА Новости, 07.01.2026
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт
США не крадут нефть Венесуэлы, а лишь контролируют доходы от её продажи, заявил министр энергетики Крис Райт. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:24:00+03:00
2026-01-07T22:24:00+03:00
2026-01-07T22:25:00+03:00
в мире
сша
каракас
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_0:43:3238:1864_1920x0_80_0_0_404af5b5f3936ec920d9aa4041a1609a.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066802873.html
сша
каракас
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_f3d14bc9691f4690c4d8b85ffe481d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, каракас, вашингтон (штат)
В мире, США, Каракас, Вашингтон (штат)
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт
Райт: США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы от ее продажи