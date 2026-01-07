Рейтинг@Mail.ru
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт
22:24 07.01.2026
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт
США не крадут нефть Венесуэлы, а лишь контролируют доходы от её продажи, заявил министр энергетики Крис Райт. РИА Новости, 07.01.2026
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. США не крадут нефть Венесуэлы, а лишь контролируют доходы от её продажи, заявил министр энергетики Крис Райт.
"Я вообще не слышал о таких разговорах (в Венесуэле, что США крадут нефть – ред.). Конечно, если такие разговоры существуют, они не соответствуют действительности. Мы просто контролируем поступление доходов от их нефти", - заявил Райт в интервью телеканалу CNBC.
Глава минэнерго США анонсировал давление на Кубу
