Действия США в отношении Венесуэлы не являются войной за нефть, заявил Райт

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Действия США в отношении Венесуэлы - это не война за нефть, сказал министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

"Конечно, нет", - сказал Райт в интервью телеканалу CNBC в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, у США нет армии в Венесуэле , что предполагалось бы в случае войны.