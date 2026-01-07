https://ria.ru/20260107/rayt-2066802542.html
Действия США в отношении Венесуэлы не являются войной за нефть, заявил Райт
Действия США в отношении Венесуэлы не являются войной за нефть, заявил Райт - РИА Новости, 07.01.2026
Действия США в отношении Венесуэлы не являются войной за нефть, заявил Райт
Действия США в отношении Венесуэлы - это не война за нефть, сказал министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. РИА Новости, 07.01.2026
Райт: действия США в отношении Венесуэлы не являются войной за нефть
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Действия США в отношении Венесуэлы - это не война за нефть, сказал министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.
"Конечно, нет", - сказал Райт в интервью телеканалу CNBC в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, у США
нет армии в Венесуэле
, что предполагалось бы в случае войны.
"Это использование энергетики и торговли для влияния на ход мировых событий", - сказал Райт.