В РАН оценили вероятность возобновления боевых действий Израиля и Ирана - РИА Новости, 07.01.2026
14:17 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ran-2066744962.html
В РАН оценили вероятность возобновления боевых действий Израиля и Ирана
В РАН оценили вероятность возобновления боевых действий Израиля и Ирана - РИА Новости, 07.01.2026
В РАН оценили вероятность возобновления боевых действий Израиля и Ирана
Есть высокая вероятность, что в 2026 году возобновятся боевые действия между Израилем и Ираном, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:17:00+03:00
2026-01-07T14:17:00+03:00
в мире
израиль
иран
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
в мире, израиль, иран, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
В РАН оценили вероятность возобновления боевых действий Израиля и Ирана

ИМЭМО РАН: Иран и Израиль могут возобновить боевые действияв 2026 году

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 янв - РИА Новости. Есть высокая вероятность, что в 2026 году возобновятся боевые действия между Израилем и Ираном, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Высока вероятность нового витка боевых действий между Израилем и Ираном, а также новых израильских ударов в Ливане, Сирии, Йемене", - считают авторы доклада.
Израильский политик призвал готовиться к новой войне с Ираном
3 октября 2025, 16:09
Отмечается, что Тегеран продолжит поддерживать союзников на Ближнем Востоке, параллельно наращивая обороноспособность. При этом говорится, что иранские власти намерены сдерживать внешние угрозы, делая ставку на усиление обычных вооружений и ПВО для защиты своих стратегических объектов.
По их мнению, риски усиливаются в связи с тем, что даже позиция администрации президента США Дональда Трампа не является сдерживающим фактором для правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которое продемонстрировало готовность наносить превентивные удары по всем возможным источникам угроз.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Израиль заявил, что ВВС продолжают наносить удары по целям в Иране
14 июня 2025, 07:36
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
