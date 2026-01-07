В РАН оценили вероятность возобновления боевых действий Израиля и Ирана

ТЕГЕРАН, 7 янв - РИА Новости. Есть высокая вероятность, что в 2026 году возобновятся боевые действия между Израилем и Ираном, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Высока вероятность нового витка боевых действий между Израилем Ираном , а также новых израильских ударов в Ливане Сирии , Йемене", - считают авторы доклада.

Отмечается, что Тегеран продолжит поддерживать союзников на Ближнем Востоке , параллельно наращивая обороноспособность. При этом говорится, что иранские власти намерены сдерживать внешние угрозы, делая ставку на усиление обычных вооружений и ПВО для защиты своих стратегических объектов.

По их мнению, риски усиливаются в связи с тем, что даже позиция администрации президента США Дональда Трампа не является сдерживающим фактором для правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху , которое продемонстрировало готовность наносить превентивные удары по всем возможным источникам угроз.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре , подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.