https://ria.ru/20260107/pvo-2066808020.html
Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА
Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА - РИА Новости, 07.01.2026
Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в среду сбили девять украинских беспилотников над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем, сообщили... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T23:17:00+03:00
2026-01-07T23:17:00+03:00
2026-01-07T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
черное море
волгоградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
черное море
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым, черное море, волгоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Черное море, Волгоградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА
Российские силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА