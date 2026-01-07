https://ria.ru/20260107/pvo-2066733342.html
Российская ПВО за сутки сбила 106 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки сбили 106 украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.01.2026
