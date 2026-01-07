Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 07.01.2026
Российская ПВО за сутки сбила 106 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки сбили 106 украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.01.2026
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила 106 украинских беспилотников

Силы ПВО России за сутки сбили снаряд HIMARS и 106 украинских беспилотников

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские силы ПВО за сутки сбили 106 украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Силы ПВО за ночь перехватили 32 украинских беспилотника
