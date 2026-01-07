https://ria.ru/20260107/pvo-2066711996.html
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Россией
Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над территорией России за два часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:07:00+03:00
2026-01-07T10:07:00+03:00
2026-01-07T10:08:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
Средства ПВО за два часа уничтожили два украинских беспилотника