Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Россией
10:07 07.01.2026
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Россией
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Россией - РИА Новости, 07.01.2026
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Россией
Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над территорией России за два часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:07:00+03:00
2026-01-07T10:08:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Россией

Средства ПВО за два часа уничтожили два украинских беспилотника

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над территорией России за два часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Седьмого января текущего года в период с 07.00 до 09.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Чеченской Республики и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Силы ПВО за ночь перехватили 32 украинских беспилотника
07:23
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
