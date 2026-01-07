Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Россией

"Седьмого января текущего года в период с 07.00 до 09.00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Чеченской Республики и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.