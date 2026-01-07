https://ria.ru/20260107/pvo-2066699938.html
Силы ПВО за ночь перехватили 32 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ над российскими регионами за рождественскую ночь, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
республика северная осетия - алания
Российские силы ПВО за ночь перехватили 32 украинских беспилотника