07.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 07.01.2026
Силы ПВО за ночь перехватили 32 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ над российскими регионами за рождественскую ночь, сообщило Минобороны РФ.
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ над российскими регионами за рождественскую ночь, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 23.00 6 января до 07.00 7 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над акваторией Черного моря, два - над территорией Республики Крым, один - над территорией Краснодарского края, один - над территорией Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что всего в ночное время с 20.00 6 января до 07.00 7 января дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа.
