Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Рождеством и наступившим Новым годом, а также поблагодарил бойцов за службу Отечеству. РИА Новости, 07.01.2026
Путин поздравил военнослужащих с Рождеством и наступившим Новым годом