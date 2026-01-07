Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился к детям военнослужащих после рождественского богослужения - РИА Новости, 07.01.2026
01:37 07.01.2026
Путин обратился к детям военнослужащих после рождественского богослужения
Путин обратился к детям военнослужащих после рождественского богослужения - РИА Новости, 07.01.2026
Путин обратился к детям военнослужащих после рождественского богослужения
Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения обратился к детям военнослужащих, подчеркнув, что они по праву могут гордиться своими отцами... РИА Новости, 07.01.2026
Путин обратился к детям военнослужащих после рождественского богослужения

Путин: дети военных будут по праву гордиться своими отцами и матерями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения обратился к детям военнослужащих, подчеркнув, что они по праву могут гордиться своими отцами и матерями, как всегда в России гордились воинами.
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Вместе с главой государства на службе были военнослужащие и их семьи.
"Хочу прежде всего обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России гордились нашими воинами", - сказал Путин после богослужения.
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил военных, которые были с ним на богослужении, с Рождеством
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинРождество Христово
 
 
