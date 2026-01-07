Россияне разных конфессий радуются общим победам, заявил Путин

"Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья, представители других конфессий. Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники. И так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа - всегда одна на всех", - сказал глава государства.