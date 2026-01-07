https://ria.ru/20260107/putin-2066682358.html
Россияне разных конфессий радуются общим победам, заявил Путин
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россияне разных конфессий вместе радуются общим победам, потому что победа - одна на всех, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья
. Кадры были показаны в трансляции рождественского богослужения.
"Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья, представители других конфессий. Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники. И так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа - всегда одна на всех", - сказал глава государства.