Российские воины защищают Отечество, заявил Путин

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Воины России защищают Отечество и спасают родину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент присутствовал на рождественской службе в одном из храмов Подмосковья
вместе с военнослужащими и их семьями, рядом с президентом были трое Героев России
. После службы Путин
обратился к самым юным участникам богослужения и сказал, что они по праву могут гордиться своими отцами и мамами.
"Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник - Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию - защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию", - сказал Путин после богослужения.
Рождество Христово в России ежегодно празднуется 7 января.