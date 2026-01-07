Российские воины защищают Отечество, заявил Путин

"Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник - Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию - защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию", - сказал Путин после богослужения.