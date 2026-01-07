Рейтинг@Mail.ru
Российские воины защищают Отечество, заявил Путин - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 07.01.2026 (обновлено: 01:58 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/putin-2066681955.html
Российские воины защищают Отечество, заявил Путин
Российские воины защищают Отечество, заявил Путин - РИА Новости, 07.01.2026
Российские воины защищают Отечество, заявил Путин
Воины России защищают Отечество и спасают родину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T01:24:00+03:00
2026-01-07T01:58:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066681816_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_a818747bcf2bc301132b63a6390e348b.jpg
https://ria.ru/20260107/putin-2066676153.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066681816_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_a7db8c80278aafacdc11b19471138ba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), владимир путин
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
Российские воины защищают Отечество, заявил Путин

Путин: российские воины исполняют миссию по защите Отечества и людей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил рождественскую службу в Подмосковье
Президент Владимир Путин посетил рождественскую службу в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин посетил рождественскую службу в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Воины России защищают Отечество и спасают родину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент присутствовал на рождественской службе в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и их семьями, рядом с президентом были трое Героев России. После службы Путин обратился к самым юным участникам богослужения и сказал, что они по праву могут гордиться своими отцами и мамами.
"Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник - Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию - защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию", - сказал Путин после богослужения.
Рождество Христово в России ежегодно празднуется 7 января.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
00:05
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала