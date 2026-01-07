https://ria.ru/20260107/putin-2066681704.html
Путин поздравил военных, которые были с ним на богослужении, с Рождеством
Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством военнослужащих и их семьи, которые были с ним на богослужении. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T01:21:00+03:00
2026-01-07T01:21:00+03:00
2026-01-07T01:27:00+03:00
Путин поздравил военных и их семьи, которые были на богослужении, с Рождеством