Путин отметил вклад РПЦ в единение общества

Глава государства поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи", - подчеркнул Путин в своем поздравлении.