https://ria.ru/20260107/putin-2066676511.html
Путин отметил вклад РПЦ в единение общества
Путин отметил вклад РПЦ в единение общества - РИА Новости, 07.01.2026
Путин отметил вклад РПЦ в единение общества
Президент России Владимир Путин отметил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества и воспитание молодежи. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T00:12:00+03:00
2026-01-07T00:12:00+03:00
2026-01-07T00:14:00+03:00
религия
русская православная церковь
религия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260107/putin-2066676153.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, религия, владимир путин
Религия, Русская православная церковь, Религия, Владимир Путин
Путин отметил вклад РПЦ в единение общества
Путин отметил вклад РПЦ и христианских конфессий в воспитание молодежи
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин отметил
вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества и воспитание молодежи.
Глава государства поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи", - подчеркнул Путин в своем поздравлении.