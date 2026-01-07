https://ria.ru/20260107/putin-2066676380.html
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья - РИА Новости, 07.01.2026
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья
Президент РФ Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.01.2026
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья
Путин присутствует на рождественском богослужении в храме в Подмосковье