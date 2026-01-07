Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья
00:10 07.01.2026 (обновлено: 01:04 07.01.2026)
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья
Президент РФ Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.01.2026
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья

Путин присутствует на рождественском богослужении в храме в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи", - сказал представитель Кремля.
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
