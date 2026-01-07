Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке участников СВО

"Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.