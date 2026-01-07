Рейтинг@Mail.ru
00:06 07.01.2026
Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке участников СВО
общество, владимир путин, рождество христово, россия
Общество, Владимир Путин, Рождество Христово, Россия
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством отметил работу религиозных организаций в поддержке участников и ветеранов СВО.
"Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Общество Владимир Путин Рождество Христово Россия
 
 
