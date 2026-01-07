https://ria.ru/20260107/putin-2066676251.html
Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке участников СВО
Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке участников СВО - РИА Новости, 07.01.2026
Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке участников СВО
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством отметил работу религиозных организаций в поддержке участников и ветеранов СВО. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T00:06:00+03:00
2026-01-07T00:06:00+03:00
2026-01-07T00:15:00+03:00
общество
владимир путин
рождество христово
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260107/putin-2066676153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, рождество христово, россия
Общество, Владимир Путин, Рождество Христово, Россия
Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке участников СВО
Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке ветеранов СВО
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Рождеством отметил
работу религиозных организаций в поддержке участников и ветеранов СВО.
"Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.