Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
00:05 07.01.2026 (обновлено: 02:13 07.01.2026)
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 07.01.2026
2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Телеграмма президента адресована православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово.
"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым", - говорится в телеграмме.
