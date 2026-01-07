Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

https://ria.ru/20260107/putin-2066676153.html
Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым