МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Просьбы "коалиции желающих" к США о гарантиях для войск на Украине выглядят странно на фоне заявлений о Гренландии, пишет UnHerd.
"Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства — члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, чтобы сохранить защиту Вашингтона, ЕС пришлось бы признать, что США вправе забрать "любой участок земли, который они захотят".
"Некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной. Будущие поколения, вероятно, будут воспринимать ее как коллективное безумие", — заключил автор.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.