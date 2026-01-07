Рейтинг@Mail.ru
"Коллективное безумие". На Западе высказались о встрече союзников Киева
16:27 07.01.2026
"Коллективное безумие". На Западе высказались о встрече союзников Киева
"Коллективное безумие". На Западе высказались о встрече союзников Киева
Просьбы "коалиции желающих" к США о гарантиях для войск на Украине выглядят странно на фоне заявлений о Гренландии, пишет UnHerd.
"Коллективное безумие". На Западе высказались о встрече союзников Киева

Unherd: просьба ЕС о предоставлении гарантий безопасности от США звучит странно

© AP Photo / Yoan ValatЭммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Просьбы "коалиции желающих" к США о гарантиях для войск на Украине выглядят странно на фоне заявлений о Гренландии, пишет UnHerd.
"Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства — члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет", — говорится в публикации.
Коалиция желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Решение Британии после встречи "коалиции желающих" вызвало ярость на Западе
По мнению автора материала, чтобы сохранить защиту Вашингтона, ЕС пришлось бы признать, что США вправе забрать "любой участок земли, который они захотят".
"Некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной. Будущие поколения, вероятно, будут воспринимать ее как коллективное безумие", — заключил автор.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
