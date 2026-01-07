https://ria.ru/20260107/prokuratura-2066754406.html
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Пермском крае
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Пермском крае - РИА Новости, 07.01.2026
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Пермском крае
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:15:00+03:00
2026-01-07T15:15:00+03:00
2026-01-07T15:35:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066755893_0:272:1280:992_1920x0_80_0_0_ecb61c05e402a6f924c8c9629e7f7b37.jpg
https://ria.ru/20260107/perm-2066748166.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066755893_0:158:1281:1118_1920x0_80_0_0_c3733593664baaa994e534c411b47958.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Пермском крае
Прокуратура Урала начала проверку после крушения вертолета в Пермском крае