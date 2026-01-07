Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Пермском крае - РИА Новости, 07.01.2026
15:15 07.01.2026 (обновлено: 15:35 07.01.2026)
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Пермском крае
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа. РИА Новости, 07.01.2026
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
"На место крушения вертолета в Пермском крае выехал пермский транспортный прокурор. Обстоятельства произошедшего выясняются, организована проверка", - сказала собеседница агентства.
В среду представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. В ГУМЧС России по Пермскому краю уточняли, что в результате крушения вертолёта в Бардымском районе погибли два человека.
Крушение частного вертолета в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае
Вчера, 14:38
 
ПроисшествияПермский крайРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
