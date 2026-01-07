https://ria.ru/20260107/prazdniki-2066685484.html
Депутат рассказал, как будут работать россияне между майскими праздниками
Россияне в 2026 году будут работать пять дней между майскими праздниками: с 4 по 8 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике РИА Новости, 07.01.2026
РИА Новости: россияне будут работать пять дней между майскими праздниками