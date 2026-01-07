Рейтинг@Mail.ru
Депутат рассказал, как будут работать россияне между майскими праздниками
02:20 07.01.2026
Депутат рассказал, как будут работать россияне между майскими праздниками
Депутат рассказал, как будут работать россияне между майскими праздниками - РИА Новости, 07.01.2026
Депутат рассказал, как будут работать россияне между майскими праздниками
Россияне в 2026 году будут работать пять дней между майскими праздниками: с 4 по 8 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике РИА Новости, 07.01.2026
общество
ярослав нилов
госдума рф
новый год
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/kak-otdykhaem-v-mae-2026/
общество, ярослав нилов, госдума рф, новый год
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Новый год
Депутат рассказал, как будут работать россияне между майскими праздниками

РИА Новости: россияне будут работать пять дней между майскими праздниками

Горожане гуляют в саду "Эрмитаж" во время первомайского праздника
Горожане гуляют в саду Эрмитаж во время первомайского праздника
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Горожане гуляют в саду "Эрмитаж" во время первомайского праздника. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россияне в 2026 году будут работать пять дней между майскими праздниками: с 4 по 8 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Что касается периода между праздниками - с 4 по 8 и 12-15 мая - эти дни являются обычными рабочими днями", - сказал Нилов.
Он отметил, что обычно эти дни россияне берут в качестве неоплачиваемого или по договоренности с работодателем работают удаленно, создавая себе более оптимальные условия для труда и отдыха.
Производственный календарь на май 2026
Майские праздники 2026: как отдыхаем, календарь выходных, даты 1 и 9 мая
30 декабря 2025, 19:25
 
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
