Патриарх Кирилл рассказал, можно ли поститься детям

Детям не рано соблюдать пост, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после рождественской литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
москва
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Детям не рано соблюдать пост, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после рождественской литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
"Сегодня с родителей больше спросится, чем с тех родителей, которые во времена гонителей жили. А почему ты, мама, пришла в храм, а детей твоих нет? А в чем дело? А почему они не вместе с тобой? А почему ребенок не постится? Кто-то скажет, что детям рано. Нет, совсем не рано! Вспоминаю свое детство: а постились как миленькие. Все выросли здоровыми, крепкими и не подверженными никаким инфекционным болезням", - сказал патриарх.
Он призвал родителей к ответственности за воцерковление детей.
"Потому что пред Богом ответ понесут не только дети, если вырастут неверующими, и, что называется, Бога не признающими и всякие злые дела творящими, но и родители", - заключил он.
Русская православная церковь
отмечает Рождество 7 января. Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил РИА Новости, что в рождественскую ночь в Москве
будут открыты 534 храма и монастыря, ожидается, что рождественские богослужения посетят около миллиона человек.