Патриарх Кирилл рассказал, можно ли поститься детям
Религия
Религия
 
02:23 07.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, можно ли поститься детям
Детям не рано соблюдать пост, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после рождественской литургии в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 07.01.2026
религия
москва
русская православная церковь
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
москва
москва, русская православная церковь, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Москва, Русская православная церковь, Рождество Христово, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл рассказал, можно ли поститься детям

Патриарх Кирилл: детям не рано соблюдать пост

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Детям не рано соблюдать пост, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после рождественской литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
"Сегодня с родителей больше спросится, чем с тех родителей, которые во времена гонителей жили. А почему ты, мама, пришла в храм, а детей твоих нет? А в чем дело? А почему они не вместе с тобой? А почему ребенок не постится? Кто-то скажет, что детям рано. Нет, совсем не рано! Вспоминаю свое детство: а постились как миленькие. Все выросли здоровыми, крепкими и не подверженными никаким инфекционным болезням", - сказал патриарх.
Он призвал родителей к ответственности за воцерковление детей.
"Потому что пред Богом ответ понесут не только дети, если вырастут неверующими, и, что называется, Бога не признающими и всякие злые дела творящими, но и родители", - заключил он.
Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января. Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил РИА Новости, что в рождественскую ночь в Москве будут открыты 534 храма и монастыря, ожидается, что рождественские богослужения посетят около миллиона человек.
Религия Москва Русская православная церковь Рождество Христово Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
