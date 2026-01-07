Патриарх Кирилл рассказал, можно ли поститься детям

"Сегодня с родителей больше спросится, чем с тех родителей, которые во времена гонителей жили. А почему ты, мама, пришла в храм, а детей твоих нет? А в чем дело? А почему они не вместе с тобой? А почему ребенок не постится? Кто-то скажет, что детям рано. Нет, совсем не рано! Вспоминаю свое детство: а постились как миленькие. Все выросли здоровыми, крепкими и не подверженными никаким инфекционным болезням", - сказал патриарх.