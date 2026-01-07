https://ria.ru/20260107/port-2066761806.html
Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега
Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега - РИА Новости, 07.01.2026
Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега
Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:08:00+03:00
2026-01-07T16:08:00+03:00
2026-01-07T16:18:00+03:00
роттердам
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010414222_0:318:3073:2046_1920x0_80_0_0_fce0b5a2b5990e60b5c4e6ae1aa20b40.jpg
https://ria.ru/20260107/finlyandiya-2066763267.html
https://ria.ru/20260107/tanker-2066760115.html
роттердам
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010414222_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ab108a6732e45e6e7490874c038e1c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роттердам, европа, в мире
Роттердам, Европа, В мире
Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега
Несколько контейнерных терминалов в порту Роттердама не работают из-за снега
ГААГА, 7 янв - РИА Новости. Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снегопада, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.
"Видимость в портовой зоне снизилась, но это не повлияло на движение судов. В то же время наблюдается сниженная активность, так как некоторые контейнерные терминалы временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снега", - рассказала Хесселинк.
По словам пресс-секретаря порта, сильный снегопад в основном влияет на наземные операции логистических компаний, так как автомобильное и железнодорожное движение в портовой зоне затруднено.
Железные дороги и аэропорты в Нидерландах
из-за снегопада остаются парализованными на протяжении уже нескольких дней. Во вторник погодные условия привели к отмене более 600 рейсов в главном аэропорту страны "Схипхол" под Амстердамом
. По сведениям телерадиокорпорации NOS, аэропорт также отменил 800 рейсов, запланированных на среду. Движение поездов на западе Нидерландов в среду почти полностью приостановлено. Кроме того, по данным агентства ANP, несколько супермаркетов в Нидерландах испытывают сложности с поставками свежих продуктов из-за снегопада, полки в ряде магазинов пустуют.