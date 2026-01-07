Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега

ГААГА, 7 янв - РИА Новости. Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снегопада, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

"Видимость в портовой зоне снизилась, но это не повлияло на движение судов. В то же время наблюдается сниженная активность, так как некоторые контейнерные терминалы временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снега", - рассказала Хесселинк.