Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега - РИА Новости, 07.01.2026
16:08 07.01.2026 (обновлено: 16:18 07.01.2026)
Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега
Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за... РИА Новости, 07.01.2026
Порт Роттердама частично приостановил работу из-за снега

ГААГА, 7 янв - РИА Новости. Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снегопада, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.
"Видимость в портовой зоне снизилась, но это не повлияло на движение судов. В то же время наблюдается сниженная активность, так как некоторые контейнерные терминалы временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снега", - рассказала Хесселинк.
По словам пресс-секретаря порта, сильный снегопад в основном влияет на наземные операции логистических компаний, так как автомобильное и железнодорожное движение в портовой зоне затруднено.
Железные дороги и аэропорты в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными на протяжении уже нескольких дней. Во вторник погодные условия привели к отмене более 600 рейсов в главном аэропорту страны "Схипхол" под Амстердамом. По сведениям телерадиокорпорации NOS, аэропорт также отменил 800 рейсов, запланированных на среду. Движение поездов на западе Нидерландов в среду почти полностью приостановлено. Кроме того, по данным агентства ANP, несколько супермаркетов в Нидерландах испытывают сложности с поставками свежих продуктов из-за снегопада, полки в ряде магазинов пустуют.
