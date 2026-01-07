https://ria.ru/20260107/polymarket-2066715425.html
Polymarket отказалась выплатить выигрыши за ставки на вторжение в Венесуэлу
Polymarket отказалась выплатить выигрыши за ставки на вторжение в Венесуэлу - РИА Новости, 07.01.2026
Polymarket отказалась выплатить выигрыши за ставки на вторжение в Венесуэлу
Онлайн-платформа прогнозов Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, сделавшим ставки на вторжение США в Венесуэлу, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:31:00+03:00
2026-01-07T10:31:00+03:00
2026-01-07T10:31:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066199697_470:721:2829:2048_1920x0_80_0_0_95e7aa66d2c1f91e11cb2ea4b85a66bc.jpg
https://ria.ru/20260106/arest-2066634673.html
https://ria.ru/20260107/venesuela-2066692208.html
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066591227.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066199697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4274d8323ad18c1a74d66a414441037.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН
Polymarket отказалась выплатить выигрыши за ставки на вторжение в Венесуэлу
Polymarket не выплатит выигрыши за ставки на вторжение США в Венесуэлу
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Онлайн-платформа прогнозов Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, сделавшим ставки на вторжение США в Венесуэлу, сообщается на сайте компании.
В сообщении на своем сайте Polymarket уточняет, что выплатит выигрыши пользователям, сделавшим ставки на вторжение США
в Венесуэлу
, только в том случае, если Вашингтон
начнет операцию по установлению контроля над территорией латиноамериканской страны.
"Торги относятся к военным операциям США, направленным на установление контроля... На данных торгах будет принят ответ "Да", если Соединенные Штаты начнут военное наступление с целью установления контроля над какой-либо частью Венесуэлы в период с 3 ноября 2025 года по 31 января 2026 года... Источником разрешения ситуации на этих торгах станет консенсус авторитетных источников", - говорится в сообщении на сайте платформы.
Газета Financial Times уточняет, что такое решение Polymarket разозлило пользователей платформы. Издание напоминает, что несколько дней назад анонимный участник выиграл более 400 тысяч долларов, поставив на вторжение США в Венесуэлу.
"Polymarket оспаривает утверждение о том, что миссия по захвату (президента Венесуэлы - ред.) Николаса Мадуро
представляла собой вторжение, и заявляет, что исполнит договор о прогнозировании только в том случае, если американские военные возьмут под контроль территорию Венесуэлы", - отмечает издание.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.