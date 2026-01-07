"Торги относятся к военным операциям США, направленным на установление контроля... На данных торгах будет принят ответ "Да", если Соединенные Штаты начнут военное наступление с целью установления контроля над какой-либо частью Венесуэлы в период с 3 ноября 2025 года по 31 января 2026 года... Источником разрешения ситуации на этих торгах станет консенсус авторитетных источников", - говорится в сообщении на сайте платформы.