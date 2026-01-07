Рейтинг@Mail.ru
Филиппо призвал отстранить Макрона от власти за слова о войсках на Украине
13:10 07.01.2026 (обновлено: 16:38 07.01.2026)
Филиппо призвал отстранить Макрона от власти за слова о войсках на Украине
Филиппо призвал отстранить Макрона от власти за слова о войсках на Украине - РИА Новости, 07.01.2026
Филиппо призвал отстранить Макрона от власти за слова о войсках на Украине
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к отстранению от власти президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявлений о готовности РИА Новости, 07.01.2026
в мире, россия, украина, киев, эммануэль макрон, флориан филиппо, дмитрий песков, патриот, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Дмитрий Песков, Патриот, НАТО, Мирный план США по Украине
Филиппо призвал отстранить Макрона от власти за слова о войсках на Украине

Филиппо призвал отстранить Макрона от власти из-за слов о войсках на Украине

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих"
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих"
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к отстранению от власти президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявлений о готовности направить на Украину несколько тысяч солдат после возможного подписания соглашения о прекращении огня.
Такое заявление Макрон сделал накануне после встречи так называемой коалиции желающих в Париже.
"Макрон явно хочет войны! Чтобы отменить (президентские - ред.) выборы 2027 года? Манипулировать французами страхом? Подтолкнуть к созданию "европейской армии"? Конечно, все так! Тогда отстраните его от власти!" — написал Филиппо в соцсети X.
Политик отметил, что лишь Великобритания всерьез хочет направить военных на Украину, в то время как остальные страны понимают, что этот шаг будет означать войну с Россией.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
