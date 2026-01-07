Рейтинг@Mail.ru
16:49 07.01.2026 (обновлено: 17:15 07.01.2026)
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

Морозный день
Морозный день
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Морозный день. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Похолодание ожидается на следующей неделе в Москве, температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Тишковец во вторник рассказал РИА Новости, что морозы до минус 30 градусов возможны в столичном регионе на Крещение.
"В понедельник после прохождения снежного теплого фронта температура (в Москве - ред.) повысится до минус четырех - плюс одного градуса, а, начиная со вторника, вновь стартует похолодание, и к середине недели дневная температура понизится до минус десяти - минус 15 градусов, по ночам ударят обжигающие 20-градусные морозы", - сказал агентству синоптик.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
