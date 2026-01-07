https://ria.ru/20260107/pogoda-2066766979.html
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 07.01.2026
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Похолодание ожидается на следующей неделе в Москве, температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра...
общество
москва
новый год
погода
евгений тишковец
москва
Новости
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Тишковец предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе до минус 20