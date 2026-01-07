https://ria.ru/20260107/pogoda-2066765757.html
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно"
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно" - РИА Новости, 07.01.2026
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно"
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно": до 733 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.01.2026
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно"
Давление в пятницу в Москве рухнет на барическое дно, до 733 мм ртутного столба