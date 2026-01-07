Рейтинг@Mail.ru
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно" - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 07.01.2026 (обновлено: 17:25 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/pogoda-2066765757.html
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно"
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно" - РИА Новости, 07.01.2026
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно"
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно": до 733 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:40:00+03:00
2026-01-07T17:25:00+03:00
москва
погода
евгений тишковец
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065702061_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_da20c66d51508c96c261df7350acbb2d.jpg
https://ria.ru/20260107/snegopady-2066770440.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065702061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b499e243f6c7a213e637aaf867eda12e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, погода, евгений тишковец, общество
Москва, Погода, Евгений Тишковец, Общество
Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно"

Давление в пятницу в Москве рухнет на барическое дно, до 733 мм ртутного столба

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно": до 733 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
"Атмосферное давление к вечеру (пятницы - ред.) рухнет на самое барическое дно: 733 миллиметра ртутного столба, что на 14 единиц ниже положенного", - сказал агентству синоптик.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
Вчера, 17:10
 
МоскваПогодаЕвгений ТишковецОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала