МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Атмосферное давление в пятницу в Москве рухнет на "барическое дно": до 733 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.