Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/perm-2066756499.html
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет - РИА Новости, 07.01.2026
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет
Горнолыжный комплекс пермской базы отдыха, где при падении вертолета погибли два человека, временно закрыли для посетителей, следует из объявления парка отдыха. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:34:00+03:00
2026-01-07T15:34:00+03:00
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066755893_0:272:1280:992_1920x0_80_0_0_ecb61c05e402a6f924c8c9629e7f7b37.jpg
https://ria.ru/20260107/perm-2066756277.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066755893_0:158:1281:1118_1920x0_80_0_0_c3733593664baaa994e534c411b47958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет

Горнолыжный комплекс в Пермском крае закрыли после падения вертолета

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 7 янв - РИА Новости. Горнолыжный комплекс пермской базы отдыха, где при падении вертолета погибли два человека, временно закрыли для посетителей, следует из объявления парка отдыха.
Ранее краевое ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли при падении частного вертолета на территории парка отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе в Пермском крае.
"Приносим искренние извинения! На данный момент горнолыжный комплекс временно закрыт", - указано на странице базы отдыха в соцсети "ВКонтакте".
"Ашатли-парк" находится в урочище Семселякская Шишка вблизи села Барда.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Прокуратура сообщила, что полет вертолета в Пермском крае не был согласован
Вчера, 15:31
 
ПроисшествияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала