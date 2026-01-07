https://ria.ru/20260107/perm-2066756499.html
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет - РИА Новости, 07.01.2026
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет
Горнолыжный комплекс пермской базы отдыха, где при падении вертолета погибли два человека, временно закрыли для посетителей, следует из объявления парка отдыха. РИА Новости, 07.01.2026
