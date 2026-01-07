https://ria.ru/20260107/perm-2066756277.html
Прокуратура сообщила, что полет вертолета в Пермском крае не был согласован
Прокуратура сообщила, что полет вертолета в Пермском крае не был согласован - РИА Новости, 07.01.2026
Прокуратура сообщила, что полет вертолета в Пермском крае не был согласован
Полет частного вертолета в Пермском крае, при крушении которого погибли два человека, был, по предварительным данным, несогласованным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:31:00+03:00
2026-01-07T15:31:00+03:00
2026-01-07T15:35:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066758352_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_0027346a582d162e992ef33bf866b643.jpg
https://ria.ru/20260107/perm-2066748166.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066758352_0:0:2452:1839_1920x0_80_0_0_513dc1af4babf086efdcd375ddd23575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Прокуратура сообщила, что полет вертолета в Пермском крае не был согласован
Прокуратура: полет частного вертолета в Пермском крае был несогласованным
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Полет частного вертолета в Пермском крае, при крушении которого погибли два человека, был, по предварительным данным, несогласованным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В среду представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. В ГУМЧС России
по Пермскому краю
уточняли, что в результате крушения вертолёта в Бардымском районе погибли два человека.
"По предварительным данным, полет несогласованный, выясняем", - сказала собеседница агентства.
На место крушения вертолета выехал пермский транспортный прокурор, обстоятельства произошедшего выясняются, организована проверка, сообщали также РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре.