Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае
14:38 07.01.2026 (обновлено: 16:39 07.01.2026)
Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае
При крушении частного вертолета в Пермском крае погибли два человека, сообщило управление МЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2026
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПЕРМЬ, 7 янв — РИА Новости. При крушении частного вертолета в Пермском крае погибли два человека, сообщило управление МЧС по региону.
"В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк". К сожалению, в результате крушения вертолета погибли два человека", — говорится в релизе.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
При взлете он зацепился винтом за тросы над горнолыжной трассой и рухнул в снег, сломав хвост. На земле разрушений нет. К ликвидации последствий привлекли около 40 человек и 14 единиц техники.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку. Предварительно, полет вертолета не был согласован.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
 
ПроисшествияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
