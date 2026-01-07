Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае

"В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк". К сожалению, в результате крушения вертолета погибли два человека", — говорится в релизе.

При взлете он зацепился винтом за тросы над горнолыжной трассой и рухнул в снег, сломав хвост. На земле разрушений нет. К ликвидации последствий привлекли около 40 человек и 14 единиц техники.