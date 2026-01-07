Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае

ПЕРМЬ, 7 янв — РИА Новости. При крушении частного вертолета в Пермском крае погибли два человека, сообщило управление МЧС по региону.
"В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк". К сожалению, в результате крушения вертолета погибли два человека", — говорится в релизе.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
При взлете он зацепился винтом за тросы над горнолыжной трассой и рухнул в снег, сломав хвост. На земле разрушений нет. К ликвидации последствий привлекли около 40 человек и 14 единиц техники.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку. Предварительно, полет вертолета не был согласован.
