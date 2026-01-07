https://ria.ru/20260107/penza-2066705133.html
В Пензенской области при пожаре погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Лунино Пензенской области, один мужчина был спасен, сообщили в региональном ГУМЧС РФ. РИА Новости, 07.01.2026
