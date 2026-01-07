Рейтинг@Mail.ru
08:57 07.01.2026
В Пензенской области при пожаре погибли три человека
В Пензенской области при пожаре погибли три человека
В Пензенской области при пожаре погибли три человека

САРАТОВ, 7 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Лунино Пензенской области, один мужчина был спасен, сообщили в региональном ГУМЧС РФ.
"Седьмого января в 01.37 (мск – ред.) поступило сообщение о пожаре на улице Садовой рабочего поселка Лунино. В результате пожара сгорел внутри по всей площади срубовой дом площадью 60 квадратных метров. Спасен мужчина 40 лет. В ходе проливки и разборки конструкций обнаружены погибшими 57-летняя женщина и двое мужчин 48, 38 лет", - рассказало ведомство в своем канале в Max.
В управлении добавили, что для тушения пожара привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина
10 ноября 2025, 10:10
 
ПроисшествияПензенская областьРоссия
 
 
