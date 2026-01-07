Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/pensiya-2066684662.html
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году - РИА Новости, 07.01.2026
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году
Прибавку к пенсии в 2026 году получат все получатели страховых пенсий, включая работающих пенсионеров, получатели социальных пенсий, а также военные пенсионеры, РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T02:01:00+03:00
2026-01-07T02:01:00+03:00
общество
госдума рф
лдпр
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20260106/pensiya-2066550916.html
https://ria.ru/20260104/pensiya-2066294255.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, лдпр, пенсия
Общество, Госдума РФ, ЛДПР, Пенсия
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году

РИА Новости: в 2026 году все получатели страховых пенсий получат прибавку

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Прибавку к пенсии в 2026 году получат все получатели страховых пенсий, включая работающих пенсионеров, получатели социальных пенсий, а также военные пенсионеры, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям", - сказал Панеш.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии
Вчера, 02:19
Он отметил, что в 2026 году повышение пенсий привязано к трем датам: с 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличиваются на 7,6%, с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличиваются на 6,8%, а с 1 октября военные пенсии пересчитываются вслед за повышением денежного довольствия на 4%.
"Двойной индексации страховых пенсий в течение 2026 года нет, весь рост заложен в январскую индексацию. Проверить размер своей пенсии и основания начислений можно через выписку индивидуального лицевого счета, в личном кабинете Социального фонда, в многофункциональном центре или в клиентской службе фонда", - добавил депутат.
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии
4 января, 01:41
 
ОбществоГосдума РФЛДПРПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала