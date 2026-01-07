Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал быть благодарными за такого лидера, как Путин
Религия
 
22:09 07.01.2026
Патриарх Кирилл призвал быть благодарными за такого лидера, как Путин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих быть благодарными за такого лидера, как президент РФ Владимир Путин, а также православных членов... РИА Новости, 07.01.2026
россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, рождество христово
Патриарх Кирилл призвал быть благодарными за такого лидера, как Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРождественское богосулжение в храме Христа Спасителя в Москве
Рождественское богосулжение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рождественское богосулжение в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих быть благодарными за такого лидера, как президент РФ Владимир Путин, а также православных членов правительства.
Кирилл в среду поздравил с Рождеством Христовым Путина, пожелав ему благоденствия и Божьей помощи.
"Сегодня, наслаждаясь этой свободой, этим очень сбалансированным, разумным подходом современной власти к церковно-государственным отношениям, мы не должны забывать и о тех временах, через которые прошли наша Церковь и наш народ, и благодарить Господа за то, что произошло с Отечеством нашим, за президента нашего Владимира Владимировича, реально православного верующего человека, за многих членов правительства, которые тоже являются православными людьми, и, наконец, за общую духовную атмосферу в нашей стране. Мы действительно живем в благоприятное время, за которое должны благодарить Бога и набираться духовных сил, памятуя о том, что времена и нравы меняются, а Церковь наша должна быть способной при любых обстоятельствах оставаться самой собой", - привел проповедь патриарха после великой вечерни Рождества Христова в Храме Христа Спасителя сайт Московской патриархии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, как отдавал отцовские долги
РелигияРоссияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московская ПатриархияРождество Христово
 
 
