Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/patriarkh-2066732025.html
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины - РИА Новости, 07.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины
Изменник Родины – это тот, кто выпадает из общественного консенсуса о том, что касается способности и возможности государства существовать, заявил патриарх... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:30:00+03:00
2026-01-07T12:30:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/17/1485291779_0:105:3082:1839_1920x0_80_0_0_dcbaef23a8fe0b8bd740eb7691c23d29.jpg
https://ria.ru/20260107/patriarkh-2066726295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/17/1485291779_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_3d83243cb11810b45802ce635394a0b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, в мире
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, В мире
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины

Патриарх Кирилл: изменником Родины является тот, кто выпадает из консенсуса

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Изменник Родины – это тот, кто выпадает из общественного консенсуса о том, что касается способности и возможности государства существовать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
"Есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если же кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение: "изменник родины". Со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями", – сказал он в интервью.
Каждый человек отличается от другого, и в масштабах страны достичь согласия очень трудно, подчеркнул он.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В основе международных отношений должна быть этика, заявил патриарх Кирилл
Вчера, 11:57
 
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала