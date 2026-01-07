Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины

"Есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если же кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение: "изменник родины". Со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями", – сказал он в интервью.