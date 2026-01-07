https://ria.ru/20260107/patriarkh-2066732025.html
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины - РИА Новости, 07.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины
Изменник Родины – это тот, кто выпадает из общественного консенсуса о том, что касается способности и возможности государства существовать, заявил патриарх... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:30:00+03:00
2026-01-07T12:30:00+03:00
2026-01-07T12:30:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/17/1485291779_0:105:3082:1839_1920x0_80_0_0_dcbaef23a8fe0b8bd740eb7691c23d29.jpg
https://ria.ru/20260107/patriarkh-2066726295.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/17/1485291779_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_3d83243cb11810b45802ce635394a0b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, в мире
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, В мире
Патриарх Кирилл рассказал, кто является изменником Родины
Патриарх Кирилл: изменником Родины является тот, кто выпадает из консенсуса