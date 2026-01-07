https://ria.ru/20260107/patriarkh-2066726295.html
В основе международных отношений должна быть этика, заявил патриарх Кирилл
Этическое начало должно присутствовать в отношениях между странами, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале... РИА Новости, 07.01.2026
Патриарх Кирилл призвал стремиться к этике в отношениях между странами