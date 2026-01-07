Рейтинг@Mail.ru
11:57 07.01.2026
В основе международных отношений должна быть этика, заявил патриарх Кирилл
В основе международных отношений должна быть этика, заявил патриарх Кирилл
в мире
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
в мире, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
В мире, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл призвал стремиться к этике в отношениях между странами

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Этическое начало должно присутствовать в отношениях между странами, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
"В международных отношениях должно присутствовать этическое начало, к этому надо стремиться, но чаще всего берет верх практицизм. И если этот практицизм использует очень опасные средства для достижения целей, то результатом становится дестабилизация жизни и агрессия, что, конечно, приносит горе многим людям", – сказал патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В России формируется особая цивилизация, заявил патриарх Кирилл
3 января, 18:05
 
В миреРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
