Религия
 
00:13 07.01.2026 (обновлено: 00:38 07.01.2026)
Патриарх Кирилл рассказал, почему Бог не создаёт идеального государства
Патриарх Кирилл: Бог отвечает на молитвы людей своей любовью

Патриарх Кирилл: Бог отвечает на молитвы людей своей любовью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Бог отвечает на молитвы людей своей любовью, а не созданием идеального государства, законов и искусства, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении к верующим.
"Люди, взывая к небу на протяжении веков, спрашивали и доныне продолжают спрашивать: где ты, Боже? Почему молчишь? Но Бог не молчит, Он отвечает – однако отвечает не собранием сочинений поэзии, не созданием идеальной законодательной системы, не построением государства всеобщего благосостояния и равенства. Он отвечает безграничной жертвенной любовью, отвечает своим пришествием в мир, проповедью Евангелия, распятием и воскресением", – говорится в видеообращении, предоставленном РИА Новости патриаршей пресс-службой.
Какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными не казались обстоятельства, Христос был и будет Спасителем для человечества, заключил в обращении патриарх.
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
