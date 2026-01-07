https://ria.ru/20260107/patriarkh-2066676606.html
Патриарх Кирилл рассказал, почему Бог не создаёт идеального государства
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Бог отвечает на молитвы людей своей любовью, а не созданием идеального государства, законов и искусства, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении к верующим.
"Люди, взывая к небу на протяжении веков, спрашивали и доныне продолжают спрашивать: где ты, Боже? Почему молчишь? Но Бог не молчит, Он отвечает – однако отвечает не собранием сочинений поэзии, не созданием идеальной законодательной системы, не построением государства всеобщего благосостояния и равенства. Он отвечает безграничной жертвенной любовью, отвечает своим пришествием в мир, проповедью Евангелия, распятием и воскресением", – говорится в видеообращении, предоставленном РИА Новости патриаршей пресс-службой.
Какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными не казались обстоятельства, Христос был и будет Спасителем для человечества, заключил в обращении патриарх.