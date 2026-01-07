Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/parizh-2066744686.html
В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов из-за снегопада
В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 07.01.2026
В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов из-за снегопада
Более 100 рейсов отменили в парижских аэропортах "Шарль-де-Голль" и "Орли" из-за сильного снегопада, заявил в среду министр транспорта страны Филипп Табаро. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:14:00+03:00
2026-01-07T14:14:00+03:00
франция
в мире
париж
орли
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91897/17/918971798_0:81:1555:956_1920x0_80_0_0_a061955edabf2b7d8fdf541846701859.jpg
https://ria.ru/20260107/samolet-2066744115.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91897/17/918971798_86:0:1469:1037_1920x0_80_0_0_bdbf80860157fb444f5800ccd50acf59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, париж, орли, новый год
Франция, В мире, Париж, Орли, Новый год
В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов из-за снегопада

Министр Табаро: более 100 рейсов отменили в аэропортах Парижа из-за снегопада

© РИА Новости / Даниил НизамутдиновКарусельная арка перед Лувром в Париже
Карусельная арка перед Лувром в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Даниил Низамутдинов
Карусельная арка перед Лувром в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Более 100 рейсов отменили в парижских аэропортах "Шарль-де-Голль" и "Орли" из-за сильного снегопада, заявил в среду министр транспорта страны Филипп Табаро.
"Более 100 рейсов были отменены со вчерашнего вечера в аэропорту "Шарль-де-Голль" и около 40 рейсов - в аэропорту "Орли" сегодня утром", - сказал он в интервью телеканалу CNews.
Министр назвал сложной сложившуюся в воздушных гаванях ситуацию и выразил надежду на то, что она стабилизируется в среду.
Ранее французская метеослужба ввела предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за снегопадов и гололеда более чем в 30 из 96 департаментов европейской части Франции. Телеканал BFMTV сообщал, что в затронутых регионах было отменено движение грузового и школьного транспорта. Непогода также привела к нарушению сообщения высокоскоростных поездов и работы другого общественного транспорта. Общая длина заторов на дорогах Франции превысила 1,6 тысячи километров.
Самолет президента Румынии Никушора Дана оказался заблокирован в аэропорту Парижа из‑за сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за снегопада
Вчера, 14:08
 
ФранцияВ миреПарижОрлиНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала