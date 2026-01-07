https://ria.ru/20260107/parizh-2066744686.html
В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов из-за снегопада
В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов из-за снегопада
Более 100 рейсов отменили в парижских аэропортах "Шарль-де-Голль" и "Орли" из-за сильного снегопада, заявил в среду министр транспорта страны Филипп Табаро. РИА Новости, 07.01.2026
франция
в мире
париж
орли
новый год
франция
париж
франция, в мире, париж, орли, новый год
