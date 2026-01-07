Рейтинг@Mail.ru
В Сочи начали проверку после массового отравления юных регбистов
13:17 07.01.2026
В Сочи начали проверку после массового отравления юных регбистов
В Сочи начали проверку после массового отравления юных регбистов
происшествия
сочи
краснодарский край
сочи
краснодарский край
2026
Новости
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи начали проверку после массового отравления юных регбистов

СОЧИ, 7 янв - РИА Новости. Прокуратура Лазаревского района Сочи проводит проверку по факту массового отравления юных регбистов в гостинице, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В прокуратуре региона сообщали о 20 юных спортсменах, приехавших в Сочи для участия в соревнованиях по регби и отравившихся в гостинице поселка Лоо. Уточнялось, что детям не потребовалась госпитализация, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка по факту массового отравления детей. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой", - говорится в сообщении.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бизнесмену вынесли приговор за массовое отравление спортсменов в Пензе
9 декабря 2025, 16:37
 
Происшествия
 
 
