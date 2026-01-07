https://ria.ru/20260107/otravlenie-2066738409.html
В Сочи начали проверку после массового отравления юных регбистов
В Сочи начали проверку после массового отравления юных регбистов
В Сочи начали проверку после массового отравления юных регбистов
Прокуратура Лазаревского района Сочи проводит проверку по факту массового отравления юных регбистов в гостинице, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 07.01.2026
