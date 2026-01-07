Рейтинг@Mail.ru
13:35 07.01.2026
В Северной Осетии уничтожили беспилотник
сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 янв – РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен в Правобережном районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, остатки БПЛА будут уничтожать на месте, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"По подтвержденной информации, беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Северной Осетии в рождественскую ночь. Жертв и разрушений нет. Остатки сбитого над территорией Северной Осетии БПЛА будут уничтожать на месте", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Глава региона также отметил, что специалисты приступят к работам в ближайшее время. В Правобережном районе республики могут быть слышны характерные звуки взрывов.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР
Сергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
