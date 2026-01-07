https://ria.ru/20260107/osetija-2066740080.html
В Северной Осетии уничтожили беспилотник
В Северной Осетии уничтожили беспилотник - РИА Новости, 07.01.2026
В Северной Осетии уничтожили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожен в Правобережном районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, остатки БПЛА будут уничтожать на месте, сообщил глава... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:35:00+03:00
2026-01-07T13:35:00+03:00
2026-01-07T13:35:00+03:00
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20260107/vsu-2066717219.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии уничтожили беспилотник
В Северной Осетии уничтожили БПЛА, жертв и разрушений нет