На Западе забили тревогу из-за предупреждения России

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заступление ракетного комплекса "Орешник" на боевое дежурство в Белоруссии — это сигнал от России для Запада, пишет The National Interest.
"Развертывание Россией этих сил происходит в момент, когда Кремль стремится довести до конца специальную военную операцию на Украине, а европейские члены НАТО наперебой требуют войны с Россией. Размещая небольшое количество этих комплексов так близко к их границам <…>, Москва пытается послать европейцам мощный сигнал о возобновлении сдерживания", — говорится в публикации.
Отмечается, что скорость передвижения "Орешника" делает его перехват невозможным для существующих систем ПВО. По мнению автора, применение этой ракеты стало бы "сокрушительным ударом" для украинской армии, особенно учитывая отсутствие средств противодействия этому оружию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого белорусский лидер заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов.
В ноябре 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал Путин.