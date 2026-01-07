https://ria.ru/20260107/orenburg-2066738081.html
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка - РИА Новости, 07.01.2026
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка
Житель оренбургского Бузулука обвиняется в том, что избил и утопил в ванной годовалого ребенка из-за его плача, сообщила пресс-служба департамента судов... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:14:00+03:00
2026-01-07T13:14:00+03:00
2026-01-07T13:14:00+03:00
происшествия
бузулук
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251210/sud-2061170377.html
бузулук
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бузулук, оренбургская область
Происшествия, Бузулук, Оренбургская область
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка
В Бузулуке мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка из-за плача
УФА, 7 янв - РИА Новости.
Житель оренбургского Бузулука обвиняется в том, что избил и утопил в ванной годовалого ребенка из-за его плача, сообщила
пресс-служба департамента судов региона.
"Бузулукским районным судом начато рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста жителю г. Бузулука, который обвиняется в совершении убийства малолетнего ребёнка", - говорится в сообщении.
Из материалов, поступивших в суд, следует, что в ночь на 6 января мужчина находился у себя в квартире вместе с сожительницей и ее сыном 2024 года рождения. "Мужчина был в состоянии опьянения. Мальчик плакал, чем помешал мужчине, и он избил его, а потом утопил в ванной", - следует из материалов суда.