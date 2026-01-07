В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка

Из материалов, поступивших в суд, следует, что в ночь на 6 января мужчина находился у себя в квартире вместе с сожительницей и ее сыном 2024 года рождения. "Мужчина был в состоянии опьянения. Мальчик плакал, чем помешал мужчине, и он избил его, а потом утопил в ванной", - следует из материалов суда.