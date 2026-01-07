Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка - РИА Новости, 07.01.2026
13:14 07.01.2026
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка
Житель оренбургского Бузулука обвиняется в том, что избил и утопил в ванной годовалого ребенка из-за его плача, сообщила пресс-служба департамента судов... РИА Новости, 07.01.2026
происшествия
бузулук
оренбургская область
бузулук
оренбургская область
происшествия, бузулук, оренбургская область
Происшествия, Бузулук, Оренбургская область
В Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка

В Бузулуке мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка из-за плача

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
УФА, 7 янв - РИА Новости. Житель оренбургского Бузулука обвиняется в том, что избил и утопил в ванной годовалого ребенка из-за его плача, сообщила пресс-служба департамента судов региона.
"Бузулукским районным судом начато рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста жителю г. Бузулука, который обвиняется в совершении убийства малолетнего ребёнка", - говорится в сообщении.
Из материалов, поступивших в суд, следует, что в ночь на 6 января мужчина находился у себя в квартире вместе с сожительницей и ее сыном 2024 года рождения. "Мужчина был в состоянии опьянения. Мальчик плакал, чем помешал мужчине, и он избил его, а потом утопил в ванной", - следует из материалов суда.
ПроисшествияБузулукОренбургская область
 
 
Заголовок открываемого материала