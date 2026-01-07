Заседания ЕС превратились в военные советы, заявил Орбан

«

"Заседания Европейского совета превратились в военные советы. Некоторые из нас предлагают другой путь: мир, стабильность и ответственная экономика. Тем временем Украина запрашивает 800 миллиардов евро в течение следующих 10 лет, что еще больше подталкивает Европу к экономическому спаду. Это только вопрос времени, когда европейцы откажутся от того, чтобы их вели к краху", - написал Орбан в социальной сети X.