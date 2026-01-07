Рейтинг@Mail.ru
Заседания ЕС превратились в военные советы, заявил Орбан
07.01.2026
17:07 07.01.2026
Заседания ЕС превратились в военные советы, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заседания Европейского совета превратились в военные советы. РИА Новости, 07.01.2026
Орбан: заседания Европейского совета превратились в военные советы

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заседания Европейского совета превратились в военные советы.
"Заседания Европейского совета превратились в военные советы. Некоторые из нас предлагают другой путь: мир, стабильность и ответственная экономика. Тем временем Украина запрашивает 800 миллиардов евро в течение следующих 10 лет, что еще больше подталкивает Европу к экономическому спаду. Это только вопрос времени, когда европейцы откажутся от того, чтобы их вели к краху", - написал Орбан в социальной сети X.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
5 января, 17:14
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Европейская демократия находится в упадке, заявил Орбан
6 января, 17:03
 
