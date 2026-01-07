Заседания ЕС превратились в военные советы, заявил Орбан

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заседания Европейского совета превратились в военные советы.
"Заседания Европейского совета превратились в военные советы. Некоторые из нас предлагают другой путь: мир, стабильность и ответственная экономика. Тем временем Украина запрашивает 800 миллиардов евро в течение следующих 10 лет, что еще больше подталкивает Европу к экономическому спаду. Это только вопрос времени, когда европейцы откажутся от того, чтобы их вели к краху", - написал Орбан в социальной сети X.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
