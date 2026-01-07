Опрос показал отношение американцев к присоединению Гренландии к США

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более половины американцев выступают против установления США контроля над Гренландией любым из возможных путей, следует из данных опроса компании Более половины американцев выступают против установления США контроля над Гренландией любым из возможных путей, следует из данных опроса компании YouGov

Согласно результатам исследования, против установления США контроля над Гренландией выступили 52% респондентов. В то же время о поддержке инициативы, но при достижении цели мирным путем, заявили 21% опрошенных при 7% тех, кто поддержал бы в том числе силовой переход Гренландии под контроль США. Еще 19% респондентов затруднились дать ответ на вопрос.

Мнение опрошенных разделилось в зависимости от их политических предпочтений. Так 81% сторонников Демократической партии выступили против установления США контроля над Гренландией при 24% противников в рядах сторонников Республиканской партии. Лишь по 4% сторонников демократов поддержали как мирный, так и силовой вариант присоединения Гренландии к США, тогда как доля поддерживающих мирный вариант среди сторонников республиканцев составила 40%, а силовой - 11%. Затруднились дать вопрос на ответ 19% и 25% респондентов соответственно.

Опрос проводился 5-6 января, в нем приняли участие 1095 человек, коэффициент погрешности не указывается.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.