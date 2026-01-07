Аналитик рассказал, как ситуация в Венесуэле повлияет на ОПЕК+

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ситуация в Венесуэле и наращивание там добычи нефти будут подталкивать ОПЕК+ к дальнейшему отказу от сокращения нефтепроизводства, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

По словам аналитика, инвестиции американских нефтяников будут способствовать увеличению добычи в Венесуэле, что подкрепит тренд на увеличение нефтедобычи в странах Южной Америки в целом.

"Это будет подталкивать страны-участницы сделки к дальнейшему повышению квот. И, соответственно, квоты будут повышаться постепенно и в 2026, и, возможно, в 2027 году. И, что самое главное, это повышение квот станет безвозвратным. То есть не повторится ситуация, которая была в 2020 году, когда страны ОПЕК+, только порвав со сделкой, сели за стол переговоров и заключили новую. Здесь такого не будет", - сказал Родионов.

"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале страны ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.

На январь-март 2026 года было принято решение сделать паузу в наращивании добычи.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.

В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.