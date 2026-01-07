Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, как ситуация в Венесуэле повлияет на ОПЕК+ - РИА Новости, 07.01.2026
04:29 07.01.2026 (обновлено: 05:25 07.01.2026)
Аналитик рассказал, как ситуация в Венесуэле повлияет на ОПЕК+
Аналитик рассказал, как ситуация в Венесуэле повлияет на ОПЕК+ - РИА Новости, 07.01.2026
Аналитик рассказал, как ситуация в Венесуэле повлияет на ОПЕК+
Ситуация в Венесуэле и наращивание там добычи нефти будут подталкивать ОПЕК+ к дальнейшему отказу от сокращения нефтепроизводства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T04:29:00+03:00
2026-01-07T05:25:00+03:00
экономика, венесуэла, южная америка, сша, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, опек
Экономика, Венесуэла, Южная Америка, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, ОПЕК, Удары США по Венесуэле
Аналитик рассказал, как ситуация в Венесуэле повлияет на ОПЕК+

РИА Новости: ситуация в Венесуэле подтолкнет ОПЕК+ к отказу от снижения добычи

© AP Photo / Matias Delacroix Мужчина проходит мимо граффити с изображением нефтяной вышки в Каракасе, Венесуэла
Мужчина проходит мимо граффити с изображением нефтяной вышки в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Мужчина проходит мимо граффити с изображением нефтяной вышки в Каракасе, Венесуэла . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ситуация в Венесуэле и наращивание там добычи нефти будут подталкивать ОПЕК+ к дальнейшему отказу от сокращения нефтепроизводства, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
По словам аналитика, инвестиции американских нефтяников будут способствовать увеличению добычи в Венесуэле, что подкрепит тренд на увеличение нефтедобычи в странах Южной Америки в целом.
"Это будет подталкивать страны-участницы сделки к дальнейшему повышению квот. И, соответственно, квоты будут повышаться постепенно и в 2026, и, возможно, в 2027 году. И, что самое главное, это повышение квот станет безвозвратным. То есть не повторится ситуация, которая была в 2020 году, когда страны ОПЕК+, только порвав со сделкой, сели за стол переговоров и заключили новую. Здесь такого не будет", - сказал Родионов.
"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале страны ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.
На январь-март 2026 года было принято решение сделать паузу в наращивании добычи.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.
В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, сообщало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
Экономика Венесуэла Южная Америка США Дональд Трамп Николас Мадуро Силия Флорес ОПЕК
 
 
