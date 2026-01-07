ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили офицеров НАТО и элитных украинских боевиков в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что также уничтожены как минимум два американских офицера.