ВС России ликвидировали около десяти офицеров НАТО в Одессе
ВС России ликвидировали около десяти офицеров НАТО в Одессе - РИА Новости, 07.01.2026
ВС России ликвидировали около десяти офицеров НАТО в Одессе
Российские военные уничтожили офицеров НАТО и элитных украинских боевиков в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:32:00+03:00
2026-01-07T19:32:00+03:00
2026-01-07T19:58:00+03:00
ВС России ликвидировали около десяти офицеров НАТО в Одессе
