15:57 07.01.2026
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:57:00+03:00
2026-01-07T15:57:00+03:00
в мире
одесса
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
одесса
россия
в мире, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Днепропетровске прогремели взрывы
6 января, 21:21
 
В миреОдессаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
