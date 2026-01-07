https://ria.ru/20260107/odessa-2066759303.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 07.01.2026
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:57:00+03:00
2026-01-07T15:57:00+03:00
2026-01-07T15:57:00+03:00
в мире
одесса
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162820_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_66fe2628f9086d9caae81226a8e42688.jpg
https://ria.ru/20260106/dnepropetrovsk-2066662990.html
одесса
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162820_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_3290ec3e779f58eff57aaf3f2168df46.jpg
в мире, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины